الحلو يدعو لوقف الهجمات ضد المدنيين

دان منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يعقوب الحلو الهجوم على المدنيين داعيا لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

وقال الحلو في بيان له إنه يدين “بأشد العبارات الممكنة الغارة الجوية التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في أنحاء مختلفة من ليبيا والتي تسببت في مقتل المزيد من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء”.

وأضاف الحلو “لايزال المدنيون في ليبيا وخاصة الأطفال يدفعون الثمن الأعلى نتيجة لنزاع لم بدأوه” وأضاف “أشعر بالصدمة بسبب هذه الهجمة المروعة التي تشكل انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.

وتابع الحلو “نكرر دعوتنا للجميع الالتزام بمسؤولياتهم تجاه القانون الدولي الإنساني وقان حقوق الإنسان يجب وقف هذه الهجمات فورا ضد المدنيين والعاملين في مجال الصحة وكذلك البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس”.

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