«الأرصاد»: استقرار الطقس على غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد استقرار الطقس على غالبية المناطق، بينما تنشط الرياح على بعض مناطق الغرب ووسط ليبيا.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة على جميع المناطق بين 18 و30 درجة مئوية، كما تكون الرياح نشطة على الحمادة وغدامس.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، التي تتكاثر مساء الغد على أقصى الساحل الغربي.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و29 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و26 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة أحيانا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 درجة مئوية.

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