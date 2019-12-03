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مجلس الدولة للمعترضين على اتفاق حكومة الوفاق مع تركيا ..الجأوا إلى القضاء الدولي

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال رئيس مجلس الدولة ، خالد المشري، إن اتفاقية رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب أردوغان، إنها  حق أصيل كان ضائعًا للحكومة وللدولة الليبية،  في الاستثمار في الجرف القاري بينها وبين تركيا، وبالنسبة للدول المعترضة فنحن لا نسعى لمعاداة أي دولة، فمن يعترض له الحق أن يذهب إلى القضاء الدولي، وله الحق أن يذهب إلى المحاكم الدولية، لكننا مستمرون في استغلال أي طاقة متاحة لنا وهذا الأمر”.

وأضاف:  في كلمته خلال افتتاح الجلسة رقم 47 لمجلس الدولة، “ليست وليدة اللحظة، لكنها نتاج مشاورات سياسية مُعمقة، ونحن في المجلس كان لدينا علم بهذا الأمر منذ بدايته عندما تحدثنا على ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهل هناك حدود بحرية وتواصلنا مع مدراء الإدارات المختصة في وزارة الخارجية، وأيضًا المختصين الليبيين بشأن الحدود”.

وتابع:أنه “في الزيارة الوحيدة الرسمية إلى تركيا والتي كان من ضمن الوفد المشارك بها مدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية، وأيضًا مدير وحدة ترسيم الحدود، وكانت لأجل هذه الغاية، وهذا الكلام منذ عام تقريبًا، ناقشنا الأمر من جميع الجوانب القانونية والسياسية والعلاقات بالدول الأخرى”.

واختتم: “الآن إذا كان هناك أي خلاف مع الشقيقة مصر أو الصديقة اليونان فيمكن اللجوء من طرفهم للقضاء، لكننا سنبدأ في استغلال هذه الموارد بالمقدار المتاح لنا، فما قامت به الدولة الليبية وحكومة الوفاق هو عمل أصيل من أعمال السيادة وتعني الحفاظ على كل مواردنا وكل حدودنا”

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار الاتفاق مخالف للقضاء المحلى واتفاقية الصخيرات فليس من حق السراج التوقيع منفردا لابد من موافقة المجلس الرئاسى بالكامل وبما ان فتحى المجبرى اعلن رفضه الاتفاق فاصبح هو والعدم سواء ولا يعتد به محليا ولا دوليا وحتى اذا وافق عليه جميع اعضاء المجلس الرئاسى لابد من موافقة البرلمان عليه فاردوغان سيحل اتفاقه الغير شرعى للبرلمان كمن يشترى سيارة مسروقة فى ليبيا ويسجلها فى تركيا

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  • ثبت لجميع الليبين انه لابد من الحل العسكرى فحتى اتفاق الصخيرات خالفه من وقع عليه ومن راعاه مما يؤكد عدم جدوى اى اتفاقيات قادمة وانه من الواجب على الشعب الليبى كله دعم جيش الكرامة والسيادة الوطنية فى التصدى للخوان الذين باعوا الوطن للمختل التركى رغم انه لاقيمة للاتفاق ولكن تؤكد استعداد الخوان لبيع الوطن والمضحك ان اردوغان يستغله ترامب وبوتن ككلب صيد بصطاد الفريسة ثم ياخذوها منه كما حدث فى سوريا حيث سيطر الامريكان على النفط وتركوا القواعد العسكرية للروس وخطورة الاتفاق فى انه سيفتح الباب امام تدخل امريكى روسى لاقتسام ثروة الليبين لحل مشاكلهم اما الكلب التركى فيستعينوا به فى مكان اخر يهو هو فيه

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