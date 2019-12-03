ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغــازي ضبط تشكيل عصابي يمتهن الإتجار بالمواد المُخدرة نوع خشيش وأقراص مهلوسة.

وبينت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي تلقى معلومات تفيد بامتهان شخص ببيع المواد المُخدرة نوع حشيش وكذلك الاتجار بالأقراص المهلوسة، وبعد التأكد من صحة المعلومات التي تفيد بممارسة نشاطه داخل شالية فتمت مداهمة الشاليه وضبط رفقة شخص آخر في حالة سكر وعند تفتيش الشالية ضبط بحوزتهم (سلاح ناري وعدد ست مخازن وعدد سبعة عشر إطلاقة وعدد واحد وستون قطعة حشيش وسبع اشرطة ترامدول وسبعة وعشرين قرص وسبع اشرطة بترل وعدد 101مائة قرص بترل وعدد اثنان قنبلة يدوية نوع (رمانه)وكذلك مبلغ مالي 175 وقنينة نصف لتر خمرة محلية الصنع وعدد ثلاث هواتف محمولة وقنينة صغيرة (قطرة).

وبينت مديرية الأمن أن المتهمين اعترف المتهم الأول ببيع وتعاطي المواد المُخدرة داخل الشالية حيث يقوم ببيع المادة المُخدرة نوع حشيش بمبلغ 20دينار للطرف وبيع المادة المُخدرة نوع أقراص مهلوسة بملف 15دينار للقرص نوع ترامدول وبملغ 10دينار للقرص نوع بترل كذلك اعترف بأنه يقوم بشراء المواد المُخدرة من شخص ثالث بكمية نصف القورزة بمبلغ 1300 دينار كذلك يقوم بشراء الأقراص المهلوسة من نفس الشخص بمبلغ 800 دينار للصندوق نوع ترامدول ومبلغ 50دينار للشريط نوع بترل كذلك اعترف بأنه يقوم بتعاطي المخدرات داخل الشالية مع الشخص الثاني الذي ضبط معه وعند الاستدلال مع الثاني اعترف بما نسب إليه وأنه دائما يتردد على الشخص الأول داخل الشالية حيث تم وضعهم داخل الحجز القانوني بالقسم وإحالتهم على النيابة العامة وتم إصدار أومر ضبط وإحضار للشخص الثالث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم جميعاً.

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