مجموعة أبناء ليبيا تستنكر الاتفاقية بين السراج وتركيا وتدعو الأمم المتحدة للتدخل

استنكرت مجموعة أبناء ليبيا مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعبرت المجموعة بحسب البيان رقم (21) الصادر عنها، عن بالغ قلقها من الطريقة العبثية التي تدير بها ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني شؤون الدولة الليبية واستنزافها لموارد البلاد في نشاطات غير مشروعة وبطريقة غير قانونية، عادة اتفاقها مع الحكومة التركية جريمة جديدة تستبيح السيادة الوطنية منتهكة بذلك أيضاً حظر السلاح المفروض من مجلس الأمن على ليبيا.

وشددت مجموعة أبناء ليبيا خلال بيانها على رفضها التام لهذه الاتفاقية وكافة الالتزامات التي ترتبها سياسة ما يسمى بحكومة الوفاق على ليبيا، مبينة أن الشعب الليبي لا يقبل تجاهل حقه في اختيار من يحكمه.

وختمت المجموعة بيانها بمطالبة الأمم المتحدة دعم الجهود التي يقوم بها الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات الإجرامية والإرهابية التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق، وإلّا فعليها ان تنهي مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وترك المجال للشعب الليبي ليقرر مصيره بالطريقة التي يراها بعيدا عن تدخل الأمم المتحدة والقوى الخارجية.

التوقيعات:

1 خالد ادرنبة

2 علي محمد الرقيعي

3 أبوبكر ارميلة

4 عبدالله محمد الربو

5 ليلى ابوسيف ياسين

6 عبدالرحيم الجنجان

7طارق محمد الكيش

8 علي المرابط

9 محمد مختار الغناي

10 علي احمودة حسن

11 أميرة مسعود

12 عبدالمنعم حسين اليسير

13 فوزي محمد الغناي

14 عبد السلام جمعة الشعافي

15علي ابوقرين

16 فرج السائح

17 المبروك سلطان

18 محمد سالم امبارك

19عبدالسلام رجب فلفل

20سلوى علي الماجري

21عارف علي النايض

22لبيب الرملي

23علي سعيد البرغثي

24 محمد توفيق غنيم

25 محمد سعد امبارك

26 محمد علي راشد

27 مرعي عقيلة شويربات

28 عبد السلام ناجي كريم

29 امال محمد الورفلي

30 محمد ديرة

31 عصام صالح التاحوري

32 عبدالعالي أنور الدرسي

33 خديجة محمود العمامي

34 عبدالغني حسن العريبي

35صلاح العور

36 ابوعجيلة العكرمي

37- علي محمد كشير

38امل مراجع بوقشاطه العريبي

39امال إبراهيم جلول

40 مصطفى محمد علي مصطفى

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