السراج يبحث مع أعضاء لجنة الترتيبات المالية الترتيبات المالية للعام 2020

ليبيا – عقد أمس الاثنين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اجتماعاً مع أعضاء لجنة الترتيبات المالية حضره كل من عضو المجلس الرئاسي احمد معيتيق ووزراء التخطيط الطاهر الجهيمي والمالية فرج ابومطاري والاقتصاد والصناعة علي العيساوي.

الاجتماع تم خلاله وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مناقشة مشروع الترتيبات المالية للعام القادم 2020 كما بحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بالتنمية من خلال خطة ثلاثية للسنوات الثلاث القادمة.

وتناول الاجتماع الإيرادات التقديرية للدولة من مصادرها المختلفة نفطية وسيادية أخرى حيث قدرت على أساس الأسعار التقديرية للنفط وتقديرات الحصيلة الجمركية وضرائب الدخل وغيرها.

من ناحية أخرى بحث الاجتماع المصروفات وتشمل المرتبات والمصروفات العمومية ونفقات المشروعات والبرامج التنموية للخطة الثلاثية وكذلك المصروفات المتعلقة بالدعم واحتياجات قطاع النفط.

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