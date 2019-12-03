“ميديا بارت”: مستشار ساركوزي تلقى 440 ألف يورو من القذافي‎

أتهم تحقيق نشرته مؤسسة “ميديا بارت” الفرنسية تييري جوبرت المستشار السابق للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بحصوله على مبلغ 440 ألف يورو من أموال نظام القذافي .

ووفقاً للمؤسسة المختصة بالتحقيقات الإستقصائية فقد أظهر تحقيقها تحركات لإيداع المبلغ في حساب ببنك روسفيلد بجزر البهاما المملوك لرجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي كان الوسيط بين القذافي وساركوزي أثناء حملته الانتخابية، ليتم تحويل المبلغ في اليوم التالي إلى حساب مستشار ساركوزي تييري جوبارت الأمر الذي نفاه جوبارت في تصريحات لشبكة ميديا بارت مؤكداً أن المبلغ لم يكن أموالاً ليبية .

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي الأسبق بانتظار محاكمته في 19 من مارس المقبل بخصوص اتهامات بالفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية واختلاس الأموال العامة الليبية، وهي تهم نفاها ساركوزي ولازال ينازع أمام القضاء حول مصداقية التحقيق.

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