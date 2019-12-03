دعوة لعقوبات أوروبية على تركيا بسبب اتفاقيتها مع الوفاق

تقرير 218

تستمر ردود الفعل الإقليمية والدولية ضد مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق في التصاعد من الدول الإقليمية وعلى رأسها اليونان التي أدانت المذكرة الموقعة والتي تسعى أنقرة من خلالها لإعادة تعريف حدودها البحرية في المتوسط.

ودعا رئيس حزب سيريزا اليساري في اليونان، أليكسيس تسيبراس، في تصريحات له الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد تركيا بما فيه فرض عقوبات جديدة على تركيا أو تمديد العقوبات التي فرضتها سابقا ردا على تصرفاتها غير القانونية في المنطقة الاقتصادية القبرصية المستقلة، والآن ضد نشاطها غير القانوني جنوب جزيرة كريت.

وحذر تسيباس في تصريحات له من النتائج المستقبلية للمذكرة التي وصفها بغير القانونية وتفاهمات أنقرة الأحادية مع حكومة الوفاق في طرابلس مطالبا الأولى بوقف التصعيد واحترام القوانين الدولية، محذرا الاتحاد الأوروبي من أن سياسة الاسترضاء والدبلوماسية لن تنجح مع تركيا ولن تحقق وعود تركيا بتقليل تدفقات الهجرة مناديا بتفعيل إستراتيجية أوروبية وطنية وتحالفات قوية لردع اعتداءات تركيا على حقوق قبرص واليونان السيادية.

تحركات اليونان ليست بالجديدة على لسان تسيبراس فقد وجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إنذاراً قاسيا لسفير حكومة الوفاق لديهم مانحا إياه مهلة تنتهي يوم الجمعة المقبل إذا لم يتم التخلي عن الاتفاق المبرم بين أنقرة والوفاق والذي قد يخلق جدارا يمنع اليونان من تطوير حقوقها السيادية في الجرف القاري شرق البحر المتوسط.

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