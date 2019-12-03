جمعة القماطي: حكومة الوفاق استردت سيادة ليبيا على مساحة بحرية تسيطر عليها اليونان

أخبار ليبيا24

اعتبر عضو لجنة الحوار السياسي الليبي ورئيس حزب التغيير في ليبيا، جمعة القماطي، أن حكومة الوفاق تمكّنت من استرداد سيادة ليبيا على نحو 39 ألف كم2 من البحر المتوسط كانت تسيطر عليها اليونان، وذلك بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

وقال القماطي، في تغريدة على تويتر، “بعد الاتفاق البحري مع تركيا حكومة الوفاق تسترد سيادة ليبيا على مساحة 39000كم2 من البحر تسيطر عليها اليونان وتحتها مخزون هائل من الغاز”.

وأضاف، “أن أبواق حفتر يهرولون للتطبيع مع الكيان الصهيوني في مقابلات مع جريدة معاريف وتلفزيون إسرائيل 24، ويهللون لجلب 1400 مرتزق روسي لقتل الليبيين”.

ووقعت حكومة الوفاق وتركيا اتفاقًا الأربعاء الماضي حول ترسيم الحدود البحرية بينهما في البحر المتوسط.

وأثار توقيع الاتفاق السراج وأردوغان جدلاً واسعاً وانتقادات داخلية وتوترات خارجية بين دول حوض المتوسط.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل توجهه اليوم الثلاثاء إلى لندن لحضور قمة زعماء دول الناتو، إن الاتفاق المبرم بين بلاده وحكومة الوفاق، حق سيادي لكلا البلدين وأن أنقرة لن تناقش هذا الاتفاق مع أحد.

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