السعيدي: إتفاقية السراج وأردوغان ستمس الأمن القومي العربي

ليبيا – دعا عضو مجلس النواب علي السعيدي الحكومة المصرية باستدعاء القائم بالأعمال الليبي في القاهرة فوزي تنتوش ومبعوث ليبيا في الجامعة العربية صالح الشماخي من أجل الاستفسار منهم حول الاتفاقية الموقعة بين رئيس المجلس فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومعرفة بنود هذه الاتفاقية ومدى تأثيرها على الدول المجاورة في منطقة البحر المتوسط.

السعيدي وفي حديث خاص لموقع”24″ أمس الاثنين قال إن هذا الإجراء يجب اتخاذه من أجل مواجهة المساس بالأمن القومي العربي حيث لا تخشى ليبيا ما وقعه السراج مع أردوغان لأنه في مرحلته الأخيرة من السلطة ولكن قد يؤثر ذلك في الوقت الراهن على الأمن القومي العربي.

وفيما يخص إمكانية تدخل الناتو في مواجهة هذه الاتفاقية بناء على طلب اليونان،قال السعيدي إن الناتو لن يفعل شيء في هذا الأمر حيث ترك البحرية التركية تنقب عن الغاز في البحر المتوسط قبل عدة أشهر دون أي تدخل،وإن مجلس الأمن هو الوحيد القادر على كبح جماح تركيا ومواجهة تحركاتها التخريبية في المنطقة.

وحول الدور المصري في دعم القضية الليبية،قال السعيدي إن مصر لها دورا هاما في القضية الليبية لا يمكن انكاره وإن توقع الاتفاقية الأخيرة أمر يمس مصر وليبيا بالدرجة الأولى ويجب أن تعيد مصر النظر في التعامل مع القائم بالأعمال الليبي،مشددا على أن السفارة الليبية في القاهرة ترعى العلاقات التركية الليبية وجزء من هذا الشأن وبالتالي لابد من التصدي لهذا الدور.

وفيما يتعلق بمواجهة التحركات التركية من قبل الجيش،أشار عضو البرلمان إلى أن الجيش منشغل حاليا على الأرض مع الجماعات المسلحة والإرهابيين،مضيفاً:”كانت هناك معارك قوية للغاية على مدار اليومين الماضيين ومواجهة العصابات في المنطقة الغربية ومنذ الصباح الباكر وهناك معارك على أشدها،وحين يتم أي تدخل في المياه الإقليمية الليبية قد يكون هناك مواجهة عسكرية فورا ولكن الجيش حاليا يسعى لتحرير الأراضي الليبية بالكامل من العناصر الإرهابية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية