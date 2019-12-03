الدرسي: تحرك المستشار صالح سيسهم في منع تطبيق الاتفاقية المبرمة بين السراج وتركيا

قال عضو مجلس النواب ابراهيم الدريسي إن تجاوز رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج للسلطة الشرعية في البلاد وهي مجلس النواب، وقفزه على القوانين والثوابت، هو ما دفع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للتواصل مع الدول الإقليمية بشأن الاتفاقية التي أبرمها السراج مع تركيا.

الدرسي وفي تصريح أمس لقناتنا كشف عن أن المستشار صالح ستكون له بعد السعودية زيارة إلى اليونان ومن ثم مصر ، مشيرا إلى أن تحركه هذا سيسهم بلا شك في منع تطبيق هذه الاتفاقية ، وأضاف الدرسي أن ما قام به السراج أثبت للشعب الليبي أن حكومة الوفاق حكومة عميلة تبيع الارض كما باعت الأموال للمليشيات.

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