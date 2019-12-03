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الدرسي: تحرك المستشار صالح سيسهم في منع تطبيق الاتفاقية المبرمة بين السراج وتركيا

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

 

قال عضو مجلس النواب ابراهيم الدريسي إن تجاوز رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج للسلطة الشرعية في البلاد وهي مجلس النواب، وقفزه على القوانين والثوابت، هو ما دفع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للتواصل مع الدول الإقليمية بشأن الاتفاقية التي أبرمها السراج مع تركيا.

الدرسي وفي تصريح أمس لقناتنا كشف عن أن المستشار صالح ستكون له بعد السعودية زيارة إلى اليونان ومن ثم مصر ، مشيرا إلى أن تحركه هذا سيسهم بلا شك في منع تطبيق هذه الاتفاقية ، وأضاف الدرسي أن ما قام به السراج أثبت للشعب الليبي أن حكومة الوفاق حكومة عميلة تبيع الارض كما باعت الأموال للمليشيات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • و الله زيك انت و زي عقيله. متخلفين فعلا عنصريين سطحيين اغبياء ماتعرفوش الا سرقة و نهب المال العام و تثمنوا ان لا تحل المشكله الليبيه حتي تسرقوا علي راحتكم. ابتلاء فعلا وجود اشخاص اغبياء زيكم و لعنة الله علي اللي انتخبوكم يا حثاله. ولولا وجود السيد حفتر لا انتفض الليبيين ضدكم و ضد الكذاب الحقير الثني. انتم من سببتوا هالنكبه يا جبناء. فكرتوا الا في زيادة مرتباتكم و نسيتوا ليبيا يا اوباش

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