الارصاد: طقس ليبيا يتأثر بمقدمة منخفض جوي وهذه توقعات الحالة الجوية اليوم

أكد المركز الوطني للارصاد الجوية في توقعاته للحالة الجوية السائدة_ك والمتوقعة الصادرة اليوم الثلاثاء أن تتأثر اغلب مناطق ليبيا بمقدمة منخفض جوي متمركز على الجزائر.

وقال المركز في النشرة الجوية الصادرة عنه، أن المنخفض الجوي مصحوب بارتفاع نسبي في درجات الحرارة مع رياح جنوبية نشطة نسبيا قد تسبب في اثارة الاتربة والغبار خاصة يوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربى – غدامس – الحمادة – مناطق الوسط – الخليج وسهل بنغازى.

وبحسب النشرة الجوية يبقى الطقس مستقر على باقي المناطق ومن المتوقع ان يتحرك المنخفض باتجاه الشرق وتتحول الرياح تدريجيا من مساء الغد الى شمالية غربية نشطة وتنخفض درجات الحرارة انخفاض ملحوظ يوم الخميس على مناطق غرب ليبيا مقارنة بيوم الغد الاربعاء.

فيما توقعت النشرة أن تسجل درجات الحرارة القصوى المتوقعة هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا أن تتراوح مابين ( 23 – 30 ) مْ ، بينما تكون مابين ( 18 – 24 ) مْ على مناطق شرق ليبيا.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، التي تتكاثر مساء الغد على أقصى الساحل الغربي.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و29 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و26 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة أحيانا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 درجة مئوية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي