الأرصاد: البحر خفيف الموج.. وسرعة الرياح 15 عقدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ألا يتجاوز ارتفاع الموج، اليوم الثلاثاء، على طول الساحل الليبي 1.25 متر، وأن تبلغ سرعة الرياح القصوى 15 عقدة، لافتا إلى أن البحر خفيف الموج والرؤية جيدة طوال اليوم.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– ظهور بعض السحب العابرة، ارتفاع الموج يتـراوح بين 0.50 – 0.75 متر.

– الرياح قبلية بوجه عام تتحول تدريجيا إلى شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتتراوح سرعتها بيــن 05 و15 عقدة.

– الرؤيـة جيدة، والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين21 و22 درجة مئوية.

الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق

ـ – الرؤيـة جيدة، والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تصل إلى 22 درجة مئوية.

– ظهور بعض السحب العابرة، وارتفاع الموج يتـراوح بين 0.50 – 1.25 متر.

– الرياح جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، وجنوبية غربية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها بيــن 05 و 15 عقدة ، تصل يوم غدا الثلاثاء، إلى 20 عقدة على ساحل بنغازي.



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