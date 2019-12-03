مجلس الأمن يدعو للالتزام بتطبيق حظر الأسلحة على ليبيا

نيويورك-العنوان

دعا مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين جميع الدول إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011.

وحث المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا على “عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه“وعبر عن قلقه “من التدخل المتزايد للمرتزقة”.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، عن قلقهم العميق إزاء التصعيد، مشددين على على وجه الاستعجال بوقف تصعيد الوضع والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأكد الأعضاء، دعمهم الكامل لقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة للأمين العام غسان سلام ولعمله على حل الأزمة في ليبيا، مرحبين بالجهود الدولية المستمرة لدعمه للمضي قدمًا في العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتسيرها الأمم المتحدة.

كما ناشدوا الدول الأعضاء والأطراف الليبية إلى المشاركة بشكل بنّاء مع الممثل الخاص للأمين العام، لأن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يتحققا إلا من خلال حل سياسي.