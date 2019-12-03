عمليات الكرامة: قواتنا تسيطر على مواقع جديدة وانهيار وشيك للوفاق بمحور مشروع الهضبة

أعلن المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية التابع للجيش الوطني الليبي، أن القوات المسلحة باتت تسيطر على أغلب منطقة الزياينة.

وأضاف المركز في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن قوات صلاح بادي التابع لحكومة الوفاق إنسحبت إلى القويعة على الطريق الساحلي.

وأشار المركز إلى أن مشروع الهضبة شهد معارك شرسة خلال الساعات الاخيرة وسط احتمالات إنهيار وشيك لقوات الوفاق فيه، متوقعاً دخول منطقة ابوسليم والسيطرة عليها من قبل قوات الجيش في أية لحظة.

على ذات السياق، أشارت مصادر محلية إلى هدوءاً حذراً تشهده أغلب محاور القتال بعد 48 ساعة من الاشتباكات المتواصلة مع سماع اصوات قذائف المدفعية بين الحين والآخر.

يشار إلى أن الطيران استمر بالتحليق في سماء مدينة مصراتة لليوم الثاني على التوالي.

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