وكالة: وفد من الأمازيغ يصل الرجمة للتفاوض مع قيادة الجيش

علمت وكالة نوفا من مصادر مطلعة أن وفدا يمثل المدن والقرى الأمازيغية غرب ليبيا وصل إلى منطقة الرجمة في بنغازي للتفاوض مع قيادة الجيش الوطني الليبي حول الحرب في طرابلس.

ويعتبر المجتمع الأمازيغي من المكونات الرئيسة المشاركة ضمن قوات حكومة الوفاق الوطني في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي للسيطرة على طرابلس.

أحد قيادات الوفد الأمازيغي، قال في تصريح لوكالة نوفا الاثنين إن الزيارة إلى الرجمة جاءت لبحث سبل إيجاد حل مشترك يسهم في حقن دماء أبناء الشعب الواحد ويوقف نزيف الدم الليبي.

وأضاف القيادي القبلي الذي طلب عدم ذكر اسمه أنهم لقوا استقبالا مميزا من قبل قيادة الجيش الوطني الليبي وسعدوا بالأجواء الإيجابية التي سادت المحادثات بين الطرفين، مؤكدا أن هناك خطوات سوف يتم اتخاذها على أرض الواقع لبدء إجراءات تعزيز الثقة بين الجماعات المسلحة التابعة لمجتمع الأمازيغ ووحدات الجيش الوطني الليبي في طرابلس.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية