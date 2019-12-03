إزالة العشوائيات بمنطقتي الفاتح والحدائق في بنغازي

أزال عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اليوم الثلاثاء، عددا من العشوائيات بمنطقتي الفاتح والحدائق بمدينة بنغازي.

وقال الجهاز في بيان، إن الحملة التي شنها بالتعاون مع الحرس البلدي في بنغازي، جاءت بعدما أخطر المخالفين أكثر من مرة بقرار إزالة مبانيهم، لافتا إلى أن عناصره تخلصوا من مخلفات الإزالة، حسب ما نشر على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وتأتي الحملة في إطار سعي الجهاز لإنهاء ظاهرة البناء العشوائي داخل مدينة بنغازي، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة الموقتة رقم (650) للعام 2019، الصادر في سبتمبر الماضي، الذي يمنحه الإذن بإزالة العشوائيات في المدينة.

وكان الجهاز قرر في 24 نوفمبر الماضي، إغلاق عدة مطاعم ومخابز بمدينة بنغازي، «تجاوزت المعطيات الصحية وغير صالحة لتناول أكلها» على حد قوله، كما ألقى القبض على عدد من العاملين بأحد المطاعم؛ لعدم امتلاكهم مستندات رسمية وثبوتية.

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