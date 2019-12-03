الحكومة اليونانية: سنطلب دعم حلف شمال الأطلسي بعد توقيع أنقرة إتفاق الحدود البحرية حكومة الوفاق

ليبيا – هدد وزير الخارجية اليوناني يكوس ديندياس بطرد السفير الليبي في أثينا اذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته حكومة الوفاق مع أنقرة الاسبوع الماضي.

وزير الخارجية وفي مقابلة لتلفزيون “سكاي” وفقا لما أوردته قناة “العربية” أمس الاثنين قال :”اذا لم يحضر لنا السفير الاتفاق، فسيتم يوم الجمعة اعتباره شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد”، مضيفا أنه يتم اخفاء الاتفاق عن اليونان.

هذا وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الأحد أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية