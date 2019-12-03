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الرعيض: مذكرة تفاهم تركيا والرئاسي خطوة ممتازة لمواجهة عدوان حفتر

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض اليوم الاثنين توقيع المجلس الرئاسي لمذكرة تفاهم مع تركيا في هذا الوقت بالذات بـ”الخطوة الممتازة”.

الرعيض وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الاثنين أكد على ضرورة الوقوف مع هذه الخطوة لكسب تركيا كدولة حليفة للحكومة الشرعية ومواجهة ما أسماه بـ”عدوان حفتر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) .

وأوضح القيادي بمدينة مصراتة أن الحل الأنسب لمواجهة “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) هو توحيد الصف بين كافة ما وصفها بـ”السلطات الشرعية” ومواجهة عناصره على الأرض ودحرها خارج أسوار العاصمة طرابلس، معتبراً أن بيانات الإدانة والاستنكار لن توقف الاخير عن ارتكاب المزيد من الجرائم في حق المدنيين ،حسب زعمه.

النائب المقاطع أشار إلى ضرورة محاسبة كل المعرقلين لعمل المؤسسات الشرعية في الدولة ومحاربتها حتى تكسب هذه المؤسسات احترام الشعب والعالم. على حد قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • مثل اى اخوانى غبى يناقض نفسه فالانفاق باطل بالثلاثة طبقا للصخيرات والاعلام الدستوى ومن يخون ويبيع الوطن ويخالف الاتفاق اصبح خارج اى معادلة سياسية والحل العسكرى اصبح الخيار الوطنى وسيزيد دعم الجيش الوطنى اكثر واكثر لينجز مهمته بسرعة بينما اردوغان ليس لديه ما يقدمه اكثر مما قدمه وفشل حتى مليشياته فى ادلب على الحدود السورية التركية يتم سحقهم الان ولا يستطيع انقاذهم فما بالك فى منطقة بعيدة تمس الامن القومى لقوى اقليمية قادرة على قطع لسانه والعالم يشهد ان الاتفتاق باطل ولا يقيم اى حجة تمنع من سحق الخوان واردوغان يعلم ذلك وكل ما يحلم به ان يساوم مصر واليونان وهو واهم فالكل يسخر من غباوته وكل من دعمهم من ااخوان فى خبر كان

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