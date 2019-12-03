المريمي: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع أنقرة باطل

انتقد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأنقرة.

وقال المريمي في تصريحات إعلامية إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية باطل وغير شرعي، على اعتبار أن الصفة التي قامت بهذا الاتفاق غير دستورية، وهو جهة غير ذات صفة، وتركيا غير معنية بهذه المياه مضيفا ، أن تركيا ليست لها حدود مع ليبيا، وإنما هناك دول عديدة مجاورة لليبيا يعنيها الأمر وهي تونس وقبرص واليونان ومصر.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وجه الاثنين، خطابا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو اغيط، بشأن توقيع مذكرة التفاهم بين الرئاسي وأنقرة. وقال في نص خطابه، “إن الهدف من مذكرة التفاهم المذكورة هو استباحة أراضي الدولة الليبية واجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها”.

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