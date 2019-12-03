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حزب العدالة والتنمية التركي: إتفاقيتنا مع حكومة الوفاق تعزز أنشطتنا للتنقيب عن النفط والغاز

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك إنه لا معنى لاعتراض اليونان وقبرص الرومية ومصر على الاتفاقية التركية مع حكومة الوفاق شرق البحر المتوسط.

جليك وفي مؤتمر صحفي عقده خلال انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب بالعاصمة أنقرة أوضح وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أمس الاثنين أن اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا عززت حماية حقوق ومصالح بلاده شرقي المتوسط.

وأضاف:” أن موقف تركيا تعزز بخصوص أنشطة التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط عبر الاتفاقية”، مؤكداً أن هذه الاتفاقية التي وصفها بـ”التاريخية” تشير إلى أن تركيا انتقلت إلى مرحلة جديدة شرقي المتوسط.

كما شدد أن تركيا لن تتراجع ولن تتنازل إطلاقا عن حماية حقوقها وحقوق أشقائها في في ما وصفها بـ”جمهورية شمال قبرص التركية” (أراضي قبرص) ،مردفا:” لا يوجد أدنى شك في تطابق اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة مع ليبيا مع القانون الدولي” على حد زعمه .

متحدث حزب العدالة والتنمية التركي أشار إلى أن اليونان وقبرص الرومية ومصر تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على تركيا وحصرها ضمن نطاق محدد شرقي المتوسط عبر بناء جدار أمام تركيا، قائلاً:”عبر هذه الاتفاقية مع ليبيا تم هدم هذا الجدار قانونيا”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • منتهى البجاحة كمن يشترى موبايل وهو يعرف انه مسروق ولا يستحى فالكل يعرف انه طبقا للصخيرات فلابد من موافقة جميع اعضاء المجلس بالتوافق غير تركيا رئيسها منتخب ويعرض الاتفاق على البرلمان وبالتالى فالاتفاق باطل حتى قبل ان يرفضه البرلمان ولان الخوان تعودوا على الكذب والغدر والخيانة فهم يهللوا ولو كان الاتفاق بين الحطومة الشرعية التى نالت ثقة البرلمان ومصر لاتهموا الحكومة بالخيانة وهل من المعقول ترسبم حدود بين دول ليس بينهما حدود بحرية ياحزب الحرية والعدالة وانتم تفتفدوا للحرية والعدالة فتركيا للدولة قبل الاخيرة على العالم فى مجال الحريات

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