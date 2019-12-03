حزب العدالة والتنمية التركي: إتفاقيتنا مع حكومة الوفاق تعزز أنشطتنا للتنقيب عن النفط والغاز

ليبيا – قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك إنه لا معنى لاعتراض اليونان وقبرص الرومية ومصر على الاتفاقية التركية مع حكومة الوفاق شرق البحر المتوسط.

جليك وفي مؤتمر صحفي عقده خلال انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب بالعاصمة أنقرة أوضح وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أمس الاثنين أن اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا عززت حماية حقوق ومصالح بلاده شرقي المتوسط.

وأضاف:” أن موقف تركيا تعزز بخصوص أنشطة التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط عبر الاتفاقية”، مؤكداً أن هذه الاتفاقية التي وصفها بـ”التاريخية” تشير إلى أن تركيا انتقلت إلى مرحلة جديدة شرقي المتوسط.

كما شدد أن تركيا لن تتراجع ولن تتنازل إطلاقا عن حماية حقوقها وحقوق أشقائها في في ما وصفها بـ”جمهورية شمال قبرص التركية” (أراضي قبرص) ،مردفا:” لا يوجد أدنى شك في تطابق اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة مع ليبيا مع القانون الدولي” على حد زعمه .

متحدث حزب العدالة والتنمية التركي أشار إلى أن اليونان وقبرص الرومية ومصر تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على تركيا وحصرها ضمن نطاق محدد شرقي المتوسط عبر بناء جدار أمام تركيا، قائلاً:”عبر هذه الاتفاقية مع ليبيا تم هدم هذا الجدار قانونيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية