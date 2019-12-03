بليحق: سنرد على أي إنتهاك تركي لسيادة ليبيا بالتنسيق مع القيادة العامة

ليبيا – قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الاتفاق الذي تم توقيعه بين رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج باطل دستوريا لأنه أبرم مع دولة أجنبية دون موافقة السلطة التشريعية المنتخبة وهي مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح.

بليحق أوضح فيى تصريحات خاصة لـ”بوابة أخبار اليوم” اليوم الأحد أن حكومة السراج غير شرعية وهي غير مخولة بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات، مضيفاً :”ما قام به السراج يصب في مصلحة الميليشيات المسلحة التي يدعمها هو وأردوغان في مواجهة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يحارب الإرهاب، ومن جانبنا سنرد على أي انتهاك لسيادة ليبيا وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة”.

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