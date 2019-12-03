عماري زايد يطلع على ماتم إنجازه من مشاريع لصالح قطاع التعليم

ليبيا – تابع عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف محمد عماري زايد ما أنجزه جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية من عمل مشترك مع ديوان المحاسبة في التفاوض مع الاستشاري الدولي المشرف على عدة مشاريع يقوم بها الجهاز لصالح قطاع التعليم.

عماري زايد ثمّن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي هذا النجاح الذي سيسرع من عملية استكمال واستلام عدد من المباني التابعة لكليات جامعة طرابلس والتي تجاوزت فيها نسبة الإنجاز 98%.

جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس الأحد مع رئيس لجنة الإدارة بجهاز تنمية و تطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة وبحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام عادل جمعة ورئيس جامعة طرابلس نبيل النجاح بالإضافة إلى رئيس مصلحة المرافق التعليمية ومدير إدارة المشروعات بوزارة التعليم.

واستعرض رئيس الجهاز و رئيس جامعة طرابلس خلال اللقاء ماسيتم اتخاذه من خطوات عملية خلال شهر ديسمبر الحالي لاستكمال هذه العقود واستلام المباني الجديدة.

وفيما يخص قطاع التعليم العام استعرض رئيس الجهاز عدد من المشاريع التي سيتم الانتهاء من العمل فيها بشكل نهائي خلال الأشهر الست القادمة والبالغ عددها 396 فصلاً دراسياً وفق ماتطلبه وزارة التعليم من أولويات.

هذا وقد وضع عماري جدولًا زمنياً لاستلام هذه الفصول على ثلاث مراحل خلال شهر ديسمبر من هذا العام و قبل عطلة نصف السنة الدراسية وقبل نهاية شهر يونيو 2020 على أن يتم تشكيل لجان مشتركة في المناطق لمتابعة المشاريع.

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