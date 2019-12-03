“أعيان الزنتان”: السراج وقع اتفاقية تركيا تحت التهديد

أعلن مجلس أعيان الزنتان رفضه للاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا بشأن التعاون الأمني في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ووصف المجلس الاتفاقية في بيان له بـ”الخرق العلني للإعلان الدستوري ومخرجات اتفاق الصخيرات”، مُشيراً إلى أنه لا قيمة قانونية لهذه الاتفاقية كونها لم تعتمد من قبل البرلمان.

واعتبر مجلس أعيان الزنتان الاتفاقية بمثابة الإذن لتركيا بمراقبة الشواطئ الليبية واستخدامها لأية أغراض قد تؤجج الصراع المشتعل في ليبيا، عبر إرسال شحنات الأسلحة لصالح المجموعات المسلحة التي تُهيمن على العاصمة وتستنزف مواردها.

وأكد أعيان الزنتان أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد وقع المذكرة تحت ضغط “أطراف معروفة”، ووصل حد الضغط إلى التهديد بعزله في حال رفض التوقيع، بحسب البيان.

وحذر من تبعات الاتفاقية الغامضة التي ستزج بليبيا في خضم صراعات إقليمية في منطقة شرق المتوسط هي في غنى عنها، داعيا كافة المكونات الاجتماعية في ليبيا للوقوف في وجه هذه المذكرة التي تنتقص من سيادة ليبيا.

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