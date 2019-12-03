مكتب جمارك الخمس يضبط لحوم فاسدة وحاويات عصير متهالكة

ليبيا – رفض مكتب الجمارك في ميناء الخمس إتلاف 7 حاويات عصير مستورد وصلت متهالكة إلى الميناء منذ أيام.

إدارة مكتب الجمارك طالبت بحسب قناة “ليبيا 218” الشركة المستوردة لحاويات العصير الفاسد بإعادة تصديرها لبلد المنشأ رافضين إتلافها في ليبيا.

وفي تصريح للمتحدث باسم المصلحة الرائد فهمي الماقوري لذات القناة أكد ضبط كبدة مجمدة وصلت عبر حاويتين مستوردة من أمريكا عن طريق شركة مصرية.

الماقوري أشار إلى أن الشركة المصرية حاولت تسويق الكبدة المجمدة عبر شركة ليبية رغم عدم سماح القانون الليبي بتوريد الكبدة لاعتبارات صحية والحفاظ على صحة المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية