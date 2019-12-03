السراج والمشري يبحثان الوضع في منطقة طرابلس الكبرى

أخبار ليبيا24

بحث رئيسا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، مستجدات الوضع في طرابلس.

وقالت حكومة الوفاق، إن السراج ناقش مع المشري مستجدات الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد، وتطورات الوضع الميداني في منطقة طرابلس الكبرى.

وأضافت، أنهما اتفقا على استمرار التواصل والتشاور، والعمل معاً من أجل اجتياز البلاد للازمة الراهنة.

وكان السراج قد عقد اجتماعا يوم الإثنين مع أعضاء لجنة الترتيبات المالية لمناقشة مشروع الترتيبات المالية للعام القادم 2020.

كما بحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بالتنمية من خلال خطة ثلاثية للسنوات الثلاث القادمة، وتناول الاجتماع الإيرادات التقديرية للدولة من مصادرها المختلفة، نفطية وسيادية أخرى، حيث قدرت على أساس الأسعار التقديرية للنفط وتقديرات الحصيلة الجمركية وضرائب الدخل وغيرها.

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