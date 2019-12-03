إمغيب: القوى الوطنية الليبية المطالبة بسحب الإعتراف بحكومة السراج وإعلان فشل إتفاق الصخيرات

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد إمغيب أن توقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على الاتفاق الأمني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعد سقوط ورقة التوت الأخيرة عن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

إمغيب وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” اليوم الاثنين قال:” اتضحت نوايا ما يعرف بحكومة الوفاق بعد التوقيع أمام كل الشعب الليبي الذي علم أن السراج وعصابته لا يملكون من الوطنية شيئا، وينفذون ما يمليه عليهم قادة تنظيم الإخوان الإرهابي”.

ودعا عضو مجلس النواب القوى الوطنية الليبية داخل البلاد إلى بدء حملة توقيعات شعبية وإرسالها لجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج وإعلان فشل اتفاق الصخيرات.

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