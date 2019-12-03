مصادر تكشف تفاصيل جديدة حول انفجار خط غاز في منطقة الحشان

انفجر قبل نحو ساعة أنبوب نقل غاز الواصل بين مصفاة الزاوية ومستودع طرابلس في منطقة الحشان غرب جنزور (30 كيلومتر غرب طرابلس)، حسب ما ورد على صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاء في المركز الإعلامي «العزيزية – ورشفانة»، أن انفجار الأنبوب حدث بالخطأ خلال «حفر أحد السكان لبئر في مزرعته بين الحشان والطينة، حيث طالت النار منازل قريبة، ما يتطلب معه التدخل العاجل لإخمادها»، ولم يتسن التأكد من حقيقة سبب الانفجار من مصادر معنية.

وأشار المركز إلى ورود أنباء عن وقوع ضحايا جراء انفجار الأنبوب، ونشرت صفحته صورة للانفجار، حيث يتصاعد عمود دخان ضخم من موقع الحادث.

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