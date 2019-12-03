خبير عسكري: الأردن يدرب ضباطا وعناصر خاصة تابعة لحفتر

قال اللواء فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني، إن التعاون العسكري بين الأردن وغرب ليبيا بقيادة حفتر ليس وليد اليوم وإنما يعود لسنوات، وكان في إطار جهود للتوفيق بين الطرفين المتصارعين.

وأشار الدويري، في تصريحات لراديو “سبوتنيك”، إلى أن التعاون العسكري تطور لمستوى تدريب ضباط وعناصر خاصة ثم إمداد الجيش الليبي بمركبات مدرعة تصنع في الأردن.

كما ذكر الدويري أن هذا التعاون يأتي في إطار التوافق الأردني الإماراتي السعودي وهي كلها دول تميل ناحية حفتر في مواجهة السراج، لافتا إلى أن الموقف الدولي يصب في هذا الاتجاه وهو دعم حفتر مثل روسيا وأمريكا وفرنسا.

كان مجلس الأمن الدولي قد دعا جميع الدول إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والابتعاد عن الصراع بعد أن اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الأردن والإمارات وتركيا بارتكاب انتهاكات متكررة.

وحث المجلس على عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه، معربا عن قلقه من التدخل المتزايد للمرتزقة.

وقال خبراء الأمم المتحدة، الذين يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا الشهر الماضي، إن الأردن والإمارات وتركيا انتهكوا مرارا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ولم يعلق الأردن وتركيا على دعوة مجلس الأمن، لكن الإمارات قالت إنها ملتزمة تمام الالتزام بنظام عقوبات ليبيا وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.