داخلية الوفاق تبحث مع شركة أمريكية هذه الموضوعات

عـقد مـدير عـام مـركز الـمعلومات والـتوثيق بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عـقيد البشير بالنور الـيوم الـثلاثاء اجـتماعاً بـالـمدير الإقـليمي لـشمال أفـريقيا لـشركة اوركـل oracle الأمـريكية لـنظم وتـقنية الـمعلومات والـتطبيقات وبـحضور مـدير إدارة الـمعلومات والـتوثيق بـالـمركز.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الـذي عـقد بـديوان الـوزارة بـحث أوجـه الـتعاون ومـدى إمـكانية الاسـتفادة مـن خـبرات الـشركة فـي مـجال تـقنية نـظم الـمعلومات وحـماية تـأمـين الـبيانات والـتدريب الـتخصصي بـالإضـافة لـعدد مـن الـمـواضيع الـمتعلقة بـالـمجال الـتقني الـتي تـهم الـمركز.

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