السعيدي: اتفاقية السراج وأردوغان قد تؤثر على الأمن القومي العربي

دعا عضو مجلس النواب علي السعيدي الحكومة المصرية، إلى استدعاء القائم بالأعمال الليبية في القاهرة ومبعوث ليبيا إلى الجامعة العربية، من أجل الاستفسار منهما حول الاتفاقية الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان، ومعرفة بنود هذه الاتفاقية ومدى تأثيرها على الدول المجاورة في منطقة البحر المتوسط.

السعيدي وفي تصريح صحفي أمس، قال إن هذا الإجراء يجب اتخاذه من أجل مواجهة المساس بالأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن ليبيا لا تخشى ما وقعه السراج مع أردوغان كونه يمضي مرحلته الأخيرة في السلطة حسب قوله، ولكن ذلك قد يؤثر في الوقت الراهن على الأمن القومي العربي.

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