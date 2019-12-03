مؤسسة النفط: أعمال حفر وراء انفجار خط نقل بنزين من الزاوية إلى طرابلس

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط وقوع انفجار في خط نقل الوقود «بنزين» القادم من الزاوية باتجاه مستودع طرابلس.

وقالت إن الحادث وقع نتيجة أعمال حفر غير مصرح بها من قبل مواطن في منطقة الحشان غرب جنزور (30 كيلو مترا غرب طرابلس)، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشارت المؤسسة إلى توجه مجموعة السلامة والإطفاء بالتعاون مع الدفاع المدني في المنطقة إلى موقع الحادث للسيطرة على الوضع.

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يذكر أن هذا الخط يخرج من مصفاة الزاوية مرورا بمناطق ورشفانة إلى جنوب طرابلس؛ ويستعمل في نقل الغاز الطبيعي وغيره من المنتجات المحلية، ولا تأثير له على إنتاج النفط، حسب مصدر في مصفاة الزاوية، الذي أشار إلى وفاة شخصين جراء الحادث.

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