المحجوب: القوات المسلحة لن تترك ليبيا للأتراك

أكد امر إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، أن القوات المسلحة الليبية لن تترك ليبيا للأتراك مهما قدمت أنقرة من دعم عسكري للميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، واخر سياسي لتنظيم الإخوان المسلمين.

واعتبر المحجوب في تصريح للعربية نت، أن الاتفاقيات الأخيرة التي تم توقيعها بين تركيا والسراج تكشف عن طموح تركي للتوسع في إفريقيا وفي المتوسط، مضيفا أن تركيا لن تترك ليبيا وستحاول بقدر الإمكان التوغل فيها، لأنها ترى فيها مصدرا مهما جدا للأموال.

وشدد المحجوب أن القوات المسلحة ستدافع عن سيادة البلاد في وجه محاولات نهب ثرواتها.

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