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"الوفاق" تحذر من المساس بشرعيتها وتؤكد: اتفاق تركيا لا يتعدى على سيادة أي دولة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

حذرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الثلاثاء، من المساس بشرعيتها، بعد ساعات من مطالبة البرلمان الليبي بنزع تلك الشرعية، على خلفية الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا بشأن الحدود البحرية.

وقلت الخارجية، عبر (تويتر)، نقلا عن الوزير محمد طاهر سيالة، إنه “يحذر من المساس بشرعية حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية وفقا لقرارات مجلس الأمن”.

وعن مذكرة التفاهم مع تركيا، قال الوزير إنها “تعتبر صونا للمصلحة الوطنية وتخدم الأشقاء بالدرجة الأولى، ولا يعد التوقيع عليها تعديا على سيادة أي دولة”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار اقرأ اخر بيان لمجلس الامن لا يعترف بكم ويخاطب الاطراف المتنازعة بالتساوى واضاف هذه المرة طلبا جديدا بتوحيد مصرف ليبيا المركزى اى سحبت اعترافها بمصرف طرابلس والكل ينتظر تحرير الجيش لطرابلس والذى سيتزامن مع تحرير ادلب فى سوريا لتكون خوازيق جديدة تعجل بسجن اردوغان

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  • انتهى الدرس ياسراج انت دبور وزن على خراب عشه متصور انه لما تبيع ليبيا لاردوغان سينقذك من الغرق كان غيرك اشطر انظر البشير منح جزيرة سواكن هدية فى البحر الاحمر ومع ذلك دخل سجن كوبر والمضحك ان وزير خارجية اردوغان حضر فرح السودان باسقاط الاخوانى البشير فاردوغان يبيع ابوه ولو دخلت السجن سترى شوية هو هو من اردوغان حتى تدخل عالم النسيان

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