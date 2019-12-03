بحضور البعثة.. اجتماع تشاوري لبحث أزمة النازحين

استضافت وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق والأمم المتحدة اجتماعا بعنوان “الاستجابة الوطنية للنزوح في ليبيا – الاجتماع التشاوري للوزارات والبلديات” بهدف مناقشة أفضل السبل لتعزيز وتحسين الاستجابة لموجات النزوح الناجمة عن النزاع الحالي.

وحضر الاجتماع ممثلون عن 19 بلدية وعدد من الوزارات أبرزهم الحكم المحلي، وشؤون النازحين والمهجرين، والتعليم، والمالية، والشؤون الاجتماعية، والتخطيط، والبنك المركزي الليبي، كما حضر اللقاء المبعوث الأممي غسان سلامة ونائباه وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة.

وقالت البعثة في تغريدات عبر حسابها الرسمي إن الاجتماع يسعى إلى مناقشة مستوى الاستجابة لأزمة النازحين، وسبل التغلب على العقبات وتحسين جودة الاستجابة الإنسانية فيما يخص هذه القضية، كما يهدف أيضا إلى بحث سبل رفع جاهزية وتمكين البلديات المضيفة للنازحين.

وأشارت البعثة إلى اجتماع تشاوري، استعرض خلاله رؤساء البلديات وممثلو المجالس البلدية التحديات المتزايدة التي يواجهونها في تعاملهم مع أزمة النزوح، كما قدموا الأفكار والاقتراحات الممكنة لتحسين الاستجابة الإنسانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية