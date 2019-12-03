مجلس أعيان قبائل الزنتان يستنكر الاتفاقية الموقعة بين السراج وتركيا

استنكر مجلس أعيان قبائل الزنتان، توقيع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، اتفاقية مع تركيا، ووصفها بالمشينة، وأنها مخالفة للإعلان الدستوري .

وأكد البيان أن اتفاق الصخيرات قد اتضحت معالمه المريبة أخيرا، بإقدام السراج على هذا العمل المخزي، الذي قد يرقى إلى مرتبة الخيانة العظمى للوطن وللشعب الليبي، بحسب نص البيان.

وطالب مجلس الأعيان، مجلس النواب باعتباره الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي، بالتواصل مع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم تجاه إبطال هذا العمل المشين، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المجلس الرئاسي .

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