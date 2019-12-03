مجلس النواب يعتزم عقد جلسة لمساءلة الحكومة المؤقتة

طبرق-العنوان

أعلنت رئاسة مجلس النواب أنها ستعقد جلسة يوم الإثنين القادم لمساءلة الحكومة الليبية المؤقتة حول ما ورد في تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2018.

ووجهت الرئاسة اليوم الثلاثاء دعوة لأعضاء المجلس لعقد الجلسة المقرر عقدها يوم الإثنين القادم.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد قدمت في يوليو من العام الجاري تقريرها لسنة 2018 إلى رئيس مجلس النواب.

وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي عقب تسليمه للتقرير عن المخالفات الواردة في التقرير، مشيرًا إلى أنها كثيرة وتبدأ من التسيب الإداري وتصل إلى صرف أموال بغير وجه حق، تتعلق بمشروعات عامة في أعمال التعاقد أو عدم اتباع القانون في أوامر الصرف في أي وزارة أو مصلحة أو الازدواجية في منح المرتبات.