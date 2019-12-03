صنع الله يبحث زيادة إنتاج النفط مع السراج

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء ملف رفع الإنتاج والصادرات الليبية جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط علي العيساوي والطاهر الجهمي بالإضافة لوزير المالية فرج بومطاري.

واستعرض صنع الله احتياجات قطاع النفط بما فيها البنية التحتية للموانئ والحقول وحاجة المؤسسة للأموال لتتمكن من تنفيذ خططها كما تطرق السراج لخطط تحسين الاقتصاد مع العيساوي وإمكانية تحسين الأداء العام لمؤسسات الدولة المعنية.

وكان قد استعرض صنع الله في نوفمبر الماضي خططا بهدف زيادة الإنتاج إلى 1.5مليون برميل العام المقبل على أن تصل القدرة الإنتاجية مع حلول عام 2024 إلى 2.1 مليون برميل يوميا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية