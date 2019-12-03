ميناء بنغازي: دخول سفينتين محملتين ببضائع مختلفة

أعلن ميناء بنغازي البحري استقبال سفينتين محملتين بالبضائع المختلفة من أجهزة كهربائية وأثاث وأقمشة وبطاطين.

وبين المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل الحاويات( إيجي فيوتشر) وعلى متنها عدد 371 حاوية تحوي مواد غذائية منوعة وأثاث وأقمشة وبطاطين ودفايات ومستلزمات أطفال وقرطاسية ومواد صحية ومنزلية وطلاء وحقائب سفر وقطع غيار و118 حاوية سيارات استيراد أمريكي.

وأشار الشهيبي إلى دخول السفينة( ألوبو) على متنها عدد 181 حاوية تحوي مواد غذائية مختلفة ومواد صحية ومنزلية وأثاث وسجاد وبطاطين ومواد تنظيف وثلاجات وغسالات صحون وعدد 8 جرار زراعي ومعدات وقطع غيار مصاعد ومواد ألمنيوم وجهاز تنفس صناعي لصالح مستشفى القلب و25 حاوية رخام و11 حاوية مبردة دجاج مجمد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا