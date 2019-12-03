لماذا يُقلق تفاهم "السيادة البحرية" التركي الليبي، مصر،قبرص واليونان؟

هدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بطرد السفير الليبي اذا لم يُكشف تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته طرابلس مع أنقرة الاسبوع الماضي. تقارير إعلامية ذكرت أنّ الاتفاق قد يمدد الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لها بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط.

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