لماذا يُقلق تفاهم "السيادة البحرية" التركي الليبي، مصر،قبرص واليونان؟

هدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بطرد السفير الليبي اذا لم يُكشف تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته طرابلس مع أنقرة الاسبوع الماضي. تقارير إعلامية ذكرت أنّ الاتفاق قد يمدد الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لها بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط.
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انت حمار ياحمار اصلا لا يوجد حدود بحرية بين ليبيا وتركيا وترسيم اى حدود يتم بين خبراء من الدول المعنية وليس الخصول على بصمة من السراج الذى ليس له الحق فى ذلك فهو لبس رئيس منتخب بل حكومة انتقالية لتسيير اعمال واى اتفاق يحتاج طبقا للصخيرات لموافقة جميع اعضاء المجلس الرئاسى وبما ان فتحى المجبرى رفض الاتفاقية وبالتالى اى قاضى ليبى سيحكم من اول جلسة ببطلان الاتفاق ولا يحتاج للبرلمان لانه والعدم سواء كمن يبيع سيارة مسروقة او موبايل فلو كان الاتفاق قانونى لما اقلق ذلك اى دولة ولكن فى النهاية سنجد هناك صفقة ما عندما كان اردوغان فى امريكا بحيث يستغل ترامب اردوغان كلب صيد ويتدخل مثل الاسد ليقتنص منه الفريسة كما فعل من قبل فى شمال سوريا استولى الامريكان على النفط وتركوا قواعدهم كاملة المرافق للروس ومن قبل فى قضية خاششقى وقع الامريكان مع السعودية صفقة القرن فماذا يحصل ترامب هذه المرة خاصة بعد ما قاله محلل سياسى اسمه بشار بالامس ان امريكا بنت 3 قواعد جديدة فى اليونان ودعمت القواعد الموجودة فهل تتدخل وتستولى هى على اى منطقة متنازع عليها بين اليونان وتركيا وتسرق النفط لنرى الفريسة الجديدة لترامب بعد ان يعطى خازوق لكلب الصيد اردوغان
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