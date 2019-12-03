الدولار يستقر أمام الدينار بخلاف باقي العملات

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار مع عودة التداولات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار بـ3.925 دنانير بينما استقر اليورو اليوم عند 4.28 دنانير، فيما استقر سعر الذهب عيار 18 كسر، الذي بيع بـ 134.5 دنانير.

أما العملات الأخرى فقد تراجعت الليرة ما مقداره قرش واحد وتم بيعها على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا بـ0.680 قرشا لليرة.

وتراجع الدينار التونسي بشكل طفيف وبيع في راس اجدير بـ1.370 دينارا، أما الجنيه المصري فقد تراجع ما قدره قرش واحد وبيع في سوق المشير بـ0.220 قرشا.

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