وفد من لجنة التواصل بمجلس النواب يزور مدينة غات

وصل وفد من لجنة التواصل التي شكلها مجلس النواب مؤخرا، اليوم الثلاثاء، إلى غات جنوب غرب البلاد في زيارة للمدينة تستهدف الوقوف على الأوضاع ولقاء عدد من المسؤولين المحليين والأعيان في المنطقة.

وقال عضو مجلس النواب الهادي الصغير لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على أحوال المنطقة إلى جانب بحث مدى إمكانية استقبال مدينة غات لأعضاء مجلس النواب لعقد جلسة مكتملة النصاب للمجلس.

وأضاف الصغير أن وفد لجنة لجنة التواصل بمجلس النواب التقى خلال الزيارة عدد من عمداء بلديات وادي الآجال وتفقد بعض المدراس إلى جانب مركز التناحمة لغسيل الكلى فى بلدية بنت بيه.

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وأعلن عن تشكيل لجنة التواصل بمجلس النواب خلال اجتماع عقد في مدينة البيضاء يوم 12 نوفمبر الماضي، عقب اجتماعات عقدها أعضاء المجلس خلال شهري أكتوبر ونوفمبر فى القاهرة وتونس توافق خلالها المشاركون على اختيار مدينة غات لعقد جلسة مكتملة النصاب للمجلس.

وضم لجنة التواصل في عضويتها 19 نائبا ممثلين عن كل الدوائر الانتخابية على مستوى ليبيا، وتتمثل مهمة اللجنة في التواصل مع الأطراف الداخلية والخارجية، «وتوضيح رؤية مجلس النواب في المرحلة المقبلة» وفق ما أوضحه الصغير في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط».

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