خارجية المؤقتة تبحث مع دبلوماسي سوداني التطورات في ليبيا

التقى اليوم الثلاثاء وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة حبيب محمد الميهوب بالقنصل العام للسودان لدى ليبيا عمر صالح ابوبكر بحضور كلاً من مدير إدارة الشؤون القنصلية الميهوب رافع الميهوب والملحق الإداري بالقنصلية السودانية عبدالعزيز أبو الحسن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء التطرق إلى سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين كما تم مناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية وبحث أوضاع الجالية السودانية في ليبيا.

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