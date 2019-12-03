عقوب: معالجة الأوضاع الصحية في البيضاء من أولوياتنا

وأكد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب اليوم الثلاثاء أن قضية معالجة الأوضاع الصحية في البيضاء من أولويات واهتمامات وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة خلال العام الجاري.

وبينت إدارة الإعلام بالحكومة المؤقتة أن عقوب أكد خلال لقاءه إدارة مستشفي النساء والولادة والأطفال ببلدية البيضاء أن قطاع الصحة بالمدينة يستحق وقفة قوية لزيارة السعة السريرية وتخفيض قوائم الانتظار بهدف تسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية .

وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الصحة بالبيضاء مناقشة العديد من الموضوعات والمشاكل التي تواجه سير عمل إنجاز المستشفى في عدة مجالات بهدف بحث آلية حلحلة جميع المشاكل العالقة في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع الصحية المزمع تنفيذها بمستشفى النساء الولادة بعد صدور قرارات من قبل مجلس رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة إلى جانب مناقشة كيفية تقديم الخدمات الصحية والإنسانية للمحتاجين لها .

وقال عقوب إن من أهداف الوزارة العمل المستمر لاحتواء ما تمر به البلاد من مشاكل صحية وفق خطة استراتيجية خلال عام 2019 بهدف إيجاد حلول سريعة وعاجلة للصعوبات الصحية في كافة ربوع ليبيا.

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