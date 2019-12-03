تواصل جهود السيطرة على حريق بمنطقة الحشان (صور)

أعلن مكتب البوابات والدوريات المركزية بالإدارة العامة للدعم المركزي فرع الزاوية تواصل جهود إطفاء الحريق خط نقل الوقود (بنزين) من الزاوية باتجاه مستودع طرابلس.

وبين مكتب الدوريات عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه بعد ورد بلاغ لغرفة الإدارة العامة للدعم المركزي فرع الزاوية ومكتب البوابات والدوريات بوجود حريق في أنابيب نقل بنزين من الزاوية لطرابلس ناتج عن أعمال حفر بإحدى مزارع المواطنين بمنطقة الحشان تسبب في إشعال النار صدرت تعليمات بالتوجه إلى عين المكان برفقة الدفاع المدني الزاوية لتأمين سلامة المواطنين والطرقات مؤكدة أنه يجري العمل على إطفاء الحريق.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط أعلنت اليوم الثلاثاء وقوع حادث تسبب بحريق في اندلاع حريق بخط نقل الوقود (بنزين) من الزاوية باتجاه مستودع طرابلس

وبينت شركة البريقة لتسويق النفط حادث وقع أثناء تنفيذ أعمال حفر غير مصرح بها من قبل مواطن في منطقة الحشان جنوب بوابة 27 باستخدام آلية إلى اندلاع حريق في خط نقل الوقود 16 بوصة (بنزين) القادم من الزاوية باتجاه مستودع طرابلس.

وأوضحت الشركة أن مجموعة السلامة والإطفاء بالمنطقة قامت بالتعاون مع الدفاع المدني بالتوجه إلى موقع الحادثة للسيطرة على الوضع.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا