عقيلة مُخاطباً أبوالغيط: مذكرة التفاهم التركية خطر على ليبيا

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا تمثل خطراً على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها.

ووجه صالح خطاباً لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بشأن المذكرة مطالباً بعرض الموضوع على مجلس الجامعة لكي يصدر قراراً بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب.

ونبّه إلى خطورة التدخل التركي في الشؤون العربية والذي بدأ في سوريا ثم ليبيا وسيمتد إلى دول عربية أخرى حسب وصفه.

وكان رئيس مجلس النواب قد بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشار خلالها إلى أن التعاون العسكري بين الوفاق وتركيا لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم فهو قائم بطريقة غير قانونية.

وأوضح صالح أن الهدف من المذكرة هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا.

وطالب رئيس مجلس النواب في ختام الرسالة بسحب اعتماد حكومة الوفاق، واعتماد مجلس النواب وعدم الاعتراف بالمذكرة الموقعة، منوهاً إلى أن هذه المذكرة تُخالف بنود ما ورد في الاتفاق السياسي المُعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي، الذي يتضمن في أحد بنوده التزام الحكومة بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية.

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