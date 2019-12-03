وكيل خارجية المؤقتة يلتقي القنصل العام السوداني لدى ليبيا

التقى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حبيب محمد، اليوم، القنصل العام لجمهورية السودان لدى ليبيا، عمر صالح، في مقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء، وذلك بحضور مدير إدارة الشؤون القنصلية بالوزارة، والملحق الإداري بالقنصلية السودانية.

ووفق الخارجية، فقد تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية، وأوضاع الجالية السودانية في ليبيا.

وفي نهاية اللقاء نقل القنصل السوداني تحيات وزير خارجية بلاده إلى نظيره في الحكومة الليبية المؤقتة.

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