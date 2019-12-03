الوجه الآخر لاحتجاجات العراق.. إصابات المتظاهرين تتحول إلى "إعاقات" مزمنة

نبدأ هذا العدد من ريبورتاج من العراق لنكشف الوجه الآخر من الاحتجاجات والإصابات التي تعرض لها المحتجون على يد قوات الأمن والتي تحول عدد كبير منها إلى إعاقات مزمنة، ثم نذهب إلى قطاع غزة المحاصر، فللأسبوع الثاني على التوالي تقرر الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تعليق فعالياتها التي تقام كل جمعة على الحدود الفاصلة مع إسرائيل، ثم ننطلق إلى أزمة المصارف في لبنان، فهناك أكثر من ٤ مليارات دولار سحبها المودعون منذ بدء الحديث عن أزمة اقتصادية في البلاد. وأخيرا إلى ليبيا، ففي نهاية أكتوبر الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن إعادة افتتاح مطار معيتيقة إلا أن شركات النقل لم تعد بعد ولا زالت تسير رحلاتها من مطار مصراتة.

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