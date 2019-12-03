شكري لسلامة: هذه عواقب توقيع السراج لاتفاقية مع تركيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المبعوث الأممي إلى ليبيا تطورات الأوضاع في البلاد.

وبينت وزارة الخارجية المصرية أن الجانبين بحثا هاتفيا التطورات الخاصة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة نحو إنجاح عملية برلين لتأمين الحل السياسي لاستعادة الاستقرار للساحة الليبية.

وأكد شكري دعم مصر الكامل لسلامة في مهمته والحرص على نجاحها، مشددا على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها.

وأوضح شكري أن الاتفاقيتين اللتين وقعهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع تركيا رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة إنما من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية، وذلك في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الحالية.

واتفق الجانبان على تكثيف التواصل فيما بينهما وصولاً إلى إنهاء الأزمة الليبية تحقيقاً لمصالح الشعب الليبي.

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