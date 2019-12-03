السراج والمشري يبحثان الأوضاع الميدانية بطرابلس

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بطرابلس، مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، وتطورات الوضع الميداني في منطقة طرابلس الكبرى، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وناقش السراج والمشري، خلال اللقاء الآثار الهامة لمذكرة التفاهم مع الجمهورية التركية لحماية مقدرات الدولة الليبية، واتفقا على استمرار التواصل والتشاور، والعمل معاً من أجل اجتياز البلاد للازمة الراهنة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قد وقع الأربعاء الماضي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثاتهما التي جرت في مدينة اسطنبول، بحسب ما أعلنت حكومة الوفاق الوطني.

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